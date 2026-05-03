Farioli domina in Portogallo e riporta il Porto alla vittoria del campionato dopo 4 anni

È serata di festa per il Porto di Francesco Farioli, allenatore italiano accostato in passato anche alla panchina della Fiorentina, che stasera ha portato il 31esimo scudetto alla squadra portoghese.

Supremazia

Un campionato praticamente perfetto, che ha visto i Dragoes condurre dall'inizio alla fine del percorso. Niente da fare per Benfica e Sporting Lisbona, che si sono inclinate alla supremazia del Porto.

I numeri

Sono 85 i punti messi in cascina dalla squadra di Farioli a fronte di 27 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Così è arrivato il 31esimo titolo dopo 4 anni dall'ultima volta.