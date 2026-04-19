Villas Boas: "Farioli ci porterà nel futuro. E' un allenatore con grandi intuizioni, vogliamo che resti con noi a lungo"

Il presidente del Porto Villas Boas ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del proprio tecnico Francesco Farioli. L'allenatore toscano, sogno di molti tifosi viola, sta facendo vedere tutto il suo potenziale anche in terra lusitana.

La stagione del Porto

Le parole di Villas Boas certificano la volontà del Porto di proseguire a lungo con il tecnico ex Ajax. La squadra di Farioli, nonostante la delusione dell'eliminazione contro in Europa League, sta vivendo una grande stagione, con la leadership in campionato e un calcio moderno e divertente.

Le parole di Villas Boas

“Francesco è fantastico - ha detto Villas Boas - Ha energia, personalità, grandi intuizioni. II Porto gioca un calcio ad alta intensità e molto interessante. E poi è bravissimo nel comunicare, sia con i calciatori sia all'esterno. E' un tecnico moderno. Siamo molto soddisfatti di lui, dei risultati che sta ottenendo e dell'armonia che ha portato in tutte le aree del club. Per questo gli abbiamo rinnovato il contratto con grande anticipo. Vogliamo che resti con noi a lungo. È l'allenatore che ci porterà nel futuro e siamo felici che sia con noi”.