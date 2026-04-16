Tumultuoso incontro sotto casa del centravanti della Fiorentina, Moise Kean. Ad aspettare il giocatore sotto casa c'era il tipster Pengwin, con il quale c'era stata una discussione on line nei giorni scorsi. Il tutto ripreso dalle telecamere del programma tv ‘Le Iene’.

Kean ha apostrofato Pengwin a modo suo: “E' un co******”, piano piano li prendo tutti questi che parlano troppo".

“Una mazzata per tutti”

Finita la bufera sotto casa, Kean ha aggiunto alcuni concetti sulla Nazionale, direttamente dal Viola Park: “Dovete capire che noi siamo persone normali e sbagliamo pure noi. Le critiche devi accettarle, io volevo anche scusarmi per l'accaduto, perché di sicuro non è stata una scena bella, ecco però allo stesso tempo non ritiro quello che ho detto”.

“Il nuovo allenatore…”

E poi: “Per me finisce qui, ho sempre indossato la maglia e ho sempre saputo che avrei dovuto dare qualcosa di più, per me è stata una bella mazzata, ma penso per tutti. Bisogna guardare avanti. Chi come nuovo allenatore? Chi non lo so, l’importante è che dia gioia a noi giocatori”.