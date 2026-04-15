Rientrano solo Gudmundsson e Fagioli. In due 'vedono' Lecce, Kean e Parisi invece...

La Fiorentina affronterà il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di Conference League con la squadra largamente incompleta.

Solo Gud e Fagioli

Rispetto a lunedì scorso, Vanoli avrà a disposizione in più i soli Gudmundsson e Fagioli, che erano squalificati in campionato. Gli altri assenti per infortunio resteranno tali, senza contare che Brescianini, uno dei quattro alle prese con problemi fisici, è pure escluso dalla lista europea.

Kean e Parisi…

L'ex Atalanta è in predicato, assieme a Fortini, di rientrare contro il Lecce lunedì prossimo. Per Kean e Parisi la questione invece sembra essere più lunga e i tempi di rientro non sono facilmente prevedibili. A riportare queste notizie è stamani il Corriere dello Sport-Stadio.