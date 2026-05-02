Farioli è ad un passo dal titolo con il Porto, ma non accetta cali di tensione: "Prima pensiamo a vincere, poi ai festeggiamenti"

A 4 anni dall'ultima vista questa sera, con tre giornate alla fine del campionato, Francesco Farioli potrebbe riportare il Porto a vincere la Liga portoghese. Con 7 punti di vantaggio sul Benfica, una vittoria contro l'Alverca consegnerebbe ai Dragoes lo scettro di campioni.

Ma il tecnico di Barga, nonostante il traguardo sia ad un passo, non intende mollare la pressione sui suoi giocatori. A confermarlo sono state le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“E stata una settimana piena, affrontata con l'approccio corretto. Le sessioni sono state esigenti. Abbiamo preparato la gara con molta attenzione, dando il giusto merito all'Alverca, che è già salvo. Siamo consapevoli di ciò che questa partita può significare, ma restiamo concentrati”.

“Abbiamo ancora tempo per pensare ai festeggiamenti”

Ha anche aggiunto: “Abbiamo ancora tanto tempo per pensare ai festeggiamenti; quello che abbiamo imparato è che i giochi sono fatti solo quando è finita davvero. Se preferirei scendere in campo essendo già campione grazie ai risultati degli altri?"Lo scenario che abbiamo in mente è soltanto la partita che dobbiamo affrontare noi”.

“Dobbiamo pensare solo a noi stessi”

Ha poi concluso: “"Ciò che accadrà prima non cambia il desiderio di affrontare il match con la stessa mentalità e lo stesso spirito. Le prossime tre gare devono essere disputate con l'atteggiamento giusto. Ci concentreremo solo sulla sfida contro l’Alverca".