Pinones Arce: "La partita con la Ternana ci servirà da insegnamento. Il Como sta bene ma..."

Domani alle ore 15 la Fiorentina Femminile di Pinones Arce ospita al Viola Park il Como Women, in una sfida valida per la 20esima giornata di Serie A: Le Viola e le Lariane si giocano il quinto posto con Lazio e Milan. E quest'oggi il tecnico gigliato ha introdotto la sfida ai canali ufficiali del club.

“In questi giorni abbiamo parlato molto tra di noi, come squadra, di quello che è accaduto contro la Ternana e sono convinto che ci sono sicuramente anche tanti altri aspetti da migliorare, per esempio quando perdiamo il pallone anche se non siamo sotto pressione, prendendo delle decisioni che non erano il meglio per noi. In questo giorni abbiamo cercato di lavorare soprattutto su questo aspetto”.

"Il Como sta bene e lo sta dimostrando da tempo"

Qualche parola anche per le avversarie: “Sono una squadra in forma, ultimamente stanno facendo molto bene. Lo facevano prima e continuano a farlo anche da quando hanno cambiato allenatore e sistema di gioco. La squadra ha voglia di giocare, di fare buone partite e mettere in difficoltà l'avversario. Sarà una partita difficile, perché sono in un momento positivo”.

“Ecco cosa dobbiamo fare per vincere la partita”

Ha poi concluso: “La mentalità giusta, al 100%. Noi avremmo bisogno di tutte. Adesso siamo in una situazione dove bisogna essere al massimo e questo ho chiesto alle ragazze. Tutte le giocatrici sono importante per noi, il calcio è una questione di squadra. Dobbiamo essere pronti a prenderci delle responsabilità per la squadra. Sono sicuro che avremo una squadra molto forte sul campo”.