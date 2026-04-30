Una nuova scommessa, una scelta intrigante ma che non entusiasma. Guardiola e Mourinho dovranno attendere

Tra i sogni e le boutade (Mourinho, Guardiola, ci diverte sempre il giochino a chi la spara più grossa), Grosso sarà probabilmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Una scelta dal profilo normale, un giovane (almeno per guida di squadre di Serie A) di belle speranze, che sta facendo bene col Sassuolo e che Paratici conosce molto bene avendogli affidato la primavera della Juventus, ma niente di più.

Nuova scommessa

Insomma una nuova scommessa, come poteva essere Italiano all'inizio, o Palladino. Una scelta all'italiana, che ci piace ma non ci esalta e che ci fa capire, ancora una volta, qualora venisse confermata, che Firenze e la Fiorentina saranno una tappa intermedia (se le cose dovessero andare bene) anche per lui.

Altra cosa sarebbe stato un allenatore con l'intenzione di vincere subito, un big, uno di esperienza. Lo stesso Sarri (sul quale abbiamo già detto e scritto mille volte che, per vicende passate e diversità di vedute con la dirigenza viola e con Commisso, non arriverà mai a Firenze), che avrebbe avuto il grande vantaggio di essere desiderato dalla piazza, non transiterà da queste parti.

Prima la salvezza e poi a Vanoli…

Appena la Fiorentina sarà matematicamente salva a Vanoli sarà comunicata la decisione che è già da tempo nell'aria ma che sarà ufficializzata soltanto tra qualche giorno. Il tecnico varesino ci ha davvero sperato di rimanere (chi non lo avrebbe fatto dopo i risultati ottenuti?), ma adesso ha capito che le strade si separeranno. E dopo l'ottima stagione in viola sicuramente non faticherà a trovare una nuova panchina.

La Fiorentina invece con coraggio e trasparenza giustamente cambierà per ripartire da capo e per cancellare in modo definitivo una stagione che si, poteva finire ancora peggio, ma rimane terribile. Grosso ha belle idee, si presenta nel miglior modo possibile, è un campione del mondo. E' un volto nuovo e pulito, per questo può anche piacere. Una scelta come poteva essere quella, qualche mese fa, di De Rossi. Per buona pace dei sognatori, per Mourinho e Guardiola dovremo ancora aspettare. Questione di un centinaio di milioni di euro.