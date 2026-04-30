Una nuova figura dirigenziale per la Fiorentina: chi arriva e i suoi compiti
Una nuova figura dirigenziale in arrivo per la Fiorentina. La figura in questione è quella responsabile organizzativo del Rocco B. Commisso Viola Park.
Il nome giusto
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di Paolo Morganti, ora al Catanzaro (in scadenza a giugno 2026). Potrebbe essere lui il profilo giusto per il posto in questione.
Passato alla Juventus
Ex calciatore, ma dietro alla scrivania ha già lavorato alla Juventus quando nel 2019 è stato chiamato dal club bianconero come football department organization manager con la responsabilità della gestione organizzativa del settore giovanile.
💬 Commenti