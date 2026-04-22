Chi si rivede al Viola Park: l'ex Fiorentina Dzeko in visita a Firenze. Il motivo

L'attaccante Edin Dzeko non ha trascorso una grande esperienza alla Fiorentina. Sono stati sei mesi tutt'altro che memorabili per il bosniaco, che infatti ha cambiato subito per finire allo Schalke 04, in piena lotta per il ritorno in Bundesliga. A marzo, peraltro, è stato eroe della qualificazione della Bosnia ai Mondiali.

Edin Dzeko torna al Viola Park

Nella giornata di oggi, nel pomeriggio, all'interno del Viola Park si è rivisto un volto familiare. Dzeko è tornato a Firenze e ha fatto visita all'interno della struttura.

Il motivo della visita

Il motivo? Il figlio di Edin gioca nelle giovanili della Fiorentina e l'ex viola, da padre, gli ha fatto un saluto prima di tornare in Germania.