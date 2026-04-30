Colpo Grosso per la Fiorentina, ma De Rossi attira l'attenzione. Occhio al nome a sorpresa...

Fabio Grosso. E' questo il nome che rimbalza maggiormente nelle cronache della Fiorentina in questo periodo. L'attuale allenatore del Sassuolo è visto in pole position per la panchina viola da parte de La Gazzetta dello Sport.

Le parole pronunciate al Franchi al termine della partita di domenica scorsa rimbalzano ancora nell'aria. Ed è un elemento Grosso, che il diesse Fabio Paratici conosce benissimo.

De Rossi e Tedesco

Sempre sulla ‘rosea’ si legge che ha attirato l'attenzione Daniele De Rossi, che il Genoa vorrebbe confermare e che piacerebbe anche al Bologna se Vincenzo Italiano dovesse lasciare l'Emilia. Mentre si è liberato dal Fenerbahçe un certo Domenico Tedesco.

Sorpresa

Non viene esclusa dal quotidiano sportivo anche la possibilità dell'arrivo di un nome a sorpresa, un profilo conosciuto dal direttrore sportivo viola che possa sorprendere la piazza.