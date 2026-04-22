Viviano: "De Rossi alla Fiorentina? Magari! Si potesse fare una petizione..."

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, durante il podcast Cose Scomode ha avuto modo di dire la sua su Daniele De Rossi, esprimendo il suo voto favorevole candidandolo alla panchina della Fiorentina.

L'opinione di Viviano

“De Rossi per me deve andare via dal Genoa, non credo possa fare molto più di così a Genova, se ha altre opportunità dovrebbe coglierle. Genova meriterebbe molto di più come tifo, ma da quel che ho visto gli ultimi anni non mi sembra ci siano grandi prospettive, fanno quel che possono, vendono se possono vendere. Alla Fiorentina? Magari… si potesse fare una petizione per averlo a Firenze, firmerei ora. Penso la Fiorentina potrebbe essere una giusta via di mezzo prima del salto di qualità, anche se è una piazza difficile”.