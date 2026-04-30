L'esonero che avvicina Tedesco alla Fiorentina. Il ko che ha fatto cadere la barriere su di lui
Nel folto gruppo dei possibili candidati alla panchina della Fiorentina dell'anno prossimo si aggiunge anche Domenico Tedesco, fresco di esonero dal Fenerbahce. Sul tecnico nato in Calabria ma affermatosi all'estero, scrive questa mattina in maniera approfondita Tuttosport.
Ko fatale
Nelle scorse settimane dalla Turchia erano pervenuti segnali di chiusura più che di apertura nei suoi confronti ma il ko per 3-0 subito domenica nello scontro diretto con il Galatasaray è risultato fatale per lui.
Altri candidati
Così l'ex ct del Belgio torna su piazza, accostato alla Fiorentina insieme a Fabio Grosso e a Maurizio Sarri (il preferito dai tifosi viola, ma il suo arrivo è complicato) mentre la conferma di Paolo Vanoli appare sempre più difficile, per non dire impossibile.