La Fiorentina ci prova con Tedesco, ma la risposta del tecnico non lascia spazio a interpretazioni

La questione allenatore è di quelle che anima la giornata della Fiorentina.

Da questo punto di vista arrivano anche altre indiscrezioni riguardanti il club viola direttamente dalla Turchia. Secondo quanto riportato da Takvim, la Fiorentina avrebbe provato a mettere sotto contratto Domenico Tedesco, attualmente guida del Fenerbahçe.

Risposta negativa

Negativa però la risporta del tecnico che avrebbe detto al club viola: "Continuerò con il Fenerbahçe anche la prossima stagione".

Un curriculum di tutto rispetto

Schalke 04, Spartak Mosca, la nazionale belga, il Lipsia e ora il Fenerbahçe, pur avendo ‘solo’ 40 anni, Tedesco ha già un bel bagaglio di esperienze ad alto livello in Europa.