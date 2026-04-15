​​

header logo

Vanoli non è certo solo. Dal pallino De Rossi a Iraola, fino a Sarri: impazza il toto allenatore

Redazione /
Andoni Iraola
Andoni Iraola

La questione allenatore della Fiorentina, impazza stamani sui media che si occupano della squadra viola. 

Pallino De Rossi e Iraola

Il Corriere dello Sport-Stadio si sbilancia fortemente su Paolo Vanoli, il quale “resterà in viola al 99%”. La Gazzetta dello Sport invece, dà Vanoli in ascesa, ma scrive anche che su tutti spiccano due nomi: l'italiano emergente Daniele De Rossi, ora al Genoa, che sarebbe il ‘pallino’ anche di Fabio Paratici e lo spagnolo Andoni Iraola, a scadenza col Bournemouth.

Ma c'è anche Sarri

La Repubblica torna su Maurizio Sarri e quello che è successo lunedì scorso. Un segnale d'apertura vero e proprio quello del tecnico toscano, al quale piacerebbe davvero chiudere il cerchio della propria carriera e allenare la squadra viola. 
 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (6)