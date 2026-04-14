Sarri colpito al cuore, un rapporto impossibile da trovare. E uno spiraglio ci sarebbe pure...

Colpito al cuore. Maurizio Sarri, almeno dal punto di vista ambientale, a Firenze ha vissuto una serata incredibile.

I tifosi della Fiorentina, specialmente quelli del parterre di tribuna, di solito sono impietosi nei confronti degli allenatori della squadra avversaria. Con Sarri però tutto è diverso, anche perché il buon Maurizio il viola ce l'ha nel cuore e questo, al di là di qualche screditatore seriale, lo hanno capito tutti.

Parole tristi ma una spiraglio c'è

Ci può essere per lui un futuro nel club gigliato? Le sue parole a fine gara sono state belle e tristi allo stesso tempo: “Forse non avrò mai la possibilità di allenare la Fiorentina”. Ecco, forse, perché in realtà uno spiraglio ci sarebbe, visto che non è affatto certa la sua permanenza a Roma a fine campionato.

Un rapporto da recuperare

E' stata un'annata difficile questa per lui e anche per la Fiorentina ed è anche vero che il tecnico toscano e Paratici non è che si siano lasciati benissimo al termine dell'avventura con la Juventus, però nel calcio c'è sempre tempo e modo di recuperare un rapporto se le persone coinvolte lo vogliono veramente.

Sarri sarebbe sicuramente una figura che ricompatterebbe l'ambiente e ridarebbe ambizione a questo progetto Commisso (Rocco prima, Joseph ora) che non è mai effettivamente decollato in sette anni.