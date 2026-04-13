Sarri: "Abbiamo tenuto sempre la partita in mano, la sconfitta mi sembra un po' troppo. Stagione soffertissima per me"

Poco d'accordo con il risultato Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che a Dazn ha commentato la sconfitta del Franchi:

"Fino al gol la partita era in mano a noi ma anche dopo lo è stata. La partita l’abbiamo fatta sempre noi, la sconfitta mi sembra un po’ troppo francamente per quello che si è visto.

Preoccupato per il futuro? Per la Lazio vediamo quali sono i programmi, la stagione è stata devastante e soffertissima per quanto mi riguarda. Per la preparazione di questa partita mancavano 10 giocatori, a livello di programmi futuri vediamo quello che ha in mente la società".