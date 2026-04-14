"Sarri attende una chiamata da Firenze per dire addio alla Lazio. Si delinea un quadro chiaro"

Il giornalista, ex Rai, Stefano Mattei, intervenuto su RadioSei è ritornato su un possibile approdo alla Fiorentina di Maurizio Sarri.

Parole al miele

“La sensazione è che Sarri sia ormai in attesa di una chiamata da Firenze per chiudere la sua esperienza alla Lazio - ha detto - Le parole al miele tra Paratici e Sarri nel pre e nel post-gara, unite agli applausi del pubblico, contribuiscono a delineare un quadro piuttosto chiaro”.

“Se la Lazio non è riuscita a battere la Fiorentina…”

Sulla gara di ieri, ha aggiunto: “Se la Lazio non riesce a battere una Fiorentina priva di tanti giocatori e invischiata nella lotta salvezza, come può pensare di fare punti contro Napoli e Atalanta, squadre più forti e al completo?”.