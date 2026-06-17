Di Marzio: "Terminato l'incontro fra la Fiorentina e l'entourage di Kean. Ecco cosa è emerso"

E' da poco terminato l'incontro di mercato fra la Fiorentina e l'agente di Moise Kean Alessandro Lucci. Al centro del colloquio, ovviamente, il futuro dell'attaccante viola.

L'incontro

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tramite il proprio portale online, ha rivelato i dettagli dell'incontro: "Moise Kean e la Fiorentina andranno avanti insieme, almeno per ora. L'incontro tra l'agente del giocatore e il club è stato sereno e cordiale e non è emersa la volontà di separarsi.

Il futuro

Il mercato può però riservare sempre sorprese: “Una situazione che però potrebbe ancora cambiare - scrive Di Marzio - in caso di eventuali offerte convincenti per il giocatore o per il club. In quel caso, la Fiorentina e Kean valuteranno insieme queste proposte per decidere cosa fare". Per ora però offerte concrete non sono arrivate sul tavolo della Fiorentina.