Se a Firenze non ha lasciato il segno in Francia è una leggenda. Il Lille celebra Ikoné - FOTO

Quest’oggi, 2 maggio, c’è un ex giocatore della Fiorentina che spenge le candeline. Un giocatore che è arrivato a Firenze sotto grandi aspettative dopo tre stagioni ha svestito la maglia viola senza lasciare troppe complicazioni. Stiamo parlando del classe 1998 Jonathan Ikone, attualmente in forza al Paris FC.

Se a Firenze in pochi se lo ricorderanno, a Lille è una vera e propria leggenda

E se la Fiorentina quest’oggi non ha celebrato il suo 28º compleanno, c’è un club per il quale il francese resta una vera e propria leggenda. Stiamo parlando del LOSC Lille, squadra con cui l’esterno ha vinto la Ligue 1 nella stagione 2020-2021. Questa mattina il club transalpino con un post sui propri canali social ha voluto celebrare il suo ex giocatore: