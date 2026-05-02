Grosso: "Voglio ancora personalità dai miei, come in tutte le gare di questa Serie A. Con il Milan potevamo fare il colpaccio"

Finale di stagione sereno per Fabio Grosso, alla guida del suo Sassuolo ma fortemente accostato alla Fiorentina per il futuro. Il tecnico neroverde ha parlato alla vigilia del match con il Milan:

"La personalità? È quello che ci siamo chiesti in tutte le gare di campionato perché quando vai ad affrontare avversarsi come quelle di domani devi essere bravo a fare tante cose bene e a limitare le loro qualità, poi gli episodi determinano quanto raccogli perché in quella partita potevamo andare sotto di due gol e diventava quasi impossibile rimanere dentro invece l'abbiamo pareggiata, potevamo anche andare avanti e vincerla rischiando il colpaccio.

Le difficoltà ci sono e ci siamo preparati ad affrontarle sapendo che dovremo essere bravi a limitare le loro caratteristiche, a prescindere da chi inizia e da chi entra, poi domani lo capiremo perché tutti sappiamo che il livello da mettere dentro deve essere alto altrimenti esci a mani vuote".