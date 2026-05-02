Grosso, un profilo giovane... solo per curriculum. E per la Fiorentina sarebbe un altro tecnico da far crescere

Nel giro di una ventina di giorni la Fiorentina renderà nota la sua prossima tappa tecnica, con lo spettro che va dall'ormai improbabile conferma di Vanoli alla scelta di un nuovo allenatore. Il casting di Paratici è avviato ma ancora non concluso, sebbene il nome favorito sia quello di Fabio Grosso. L'attuale allenatore del Sassuolo ha raggiunto con ampio anticipo la salvezza e punta addirittura ai 50 punti con i suoi.

L'identikit ideale per la società viola continua ad essere quello del profilo ‘giovane’ ma Grosso tale lo sarebbe più a livello di curriculum che non di età, perché tra l'anno prossimo l'ex terzino campione del mondo compirà 50 anni. Alle spalle le promozioni con i neroverdi e il Frosinone e qualche esonero ma la Fiorentina rappresenterebbe decisamente la chance cruciale della sua carriera in panchina. Per il club gigliato si tratterebbe di accogliere ancora una volta un profilo da crescere e lanciare, un po' come fu con Italiano e Palladino.