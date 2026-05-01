Grosso o Tedesco (o l'ipotesi remota Sarri)? Ecco quando la Fiorentina sceglierà il nuovo allenatore

La Fiorentina è pronta a chiudere il discorso salvezza, che in questa stagione è stato un fil rouge amaro quanto pericoloso. Adesso però è anche il momento di guardare avanti. Lo sa bene Fabio Paratici, che è già alle prese con la scelta del nuovo allenatore.

I tempi della scelta

Vanoli al 99% dirà addio. Ma quando la Fiorentina sceglierà definitivamente il nuovo tecnico? Come scrive La Nazione, una definizione della scelta in casa viola si potrebbe avere dopo la metà del mese di maggio, cioè dopo la finale di Coppa Italia (il 13)

I nomi

Un attesa che serve anche per vedere cosa accadrà intorno a Maurizio Sarri, che sarà a Roma per giocarsi il trofeo. Il tecnico piace, ma una possibile vittoria potrebbe chiudere definitivamente la porta (con Napoli e Atalanta alla porta). La sensazione è che quindi, con l'opzione Grosso saldamente al comando e l'eventualità di inserirsi su Tedesco (ora libero dalla panchina del Fenerbahce), la Fiorentina faccia un punto definitivo sulla questione allenatore fra un paio di settimane per poi andare a definire il tutto prima della fine di maggio.