Sabatini: "Difficile che qualcuno paghi la clausola per Kean, ma neanche 40 milioni. Grosso è il mio candidato per la Fiorentina"

Questo pomeriggio il giornalista di SportMediaset Sandro Sabatini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni temi di casa Fiorentina.

“Come comportarsi con Kean in estate? Bella domanda. La clausola sicuramente quest’anno non la incasseranno, anzi addirittura credo credo che nessuno possa andarci neanche vicino. Il centravanti viola quest’anno parte da una valutazione molto più bassa, e sono convinto che la Fiorentina già con 35 milioni farebbe una grande plusvalenza. Io personalmente fino a 40 milioni me lo terrei”.

“Se non dovessero arrivare almeno 40 milioni io Kean lo terrei ancora”

Ha anche aggiunto: "Va sottolineato anche che Moise è un ragazzo molto particolare: si è visto a più riprese che è molto esuberante. Inizierei andando dal ragazzo a chiedergli se vuole davvero restare a Firenze. Se il ragazzo è contento è giusto continuare ancora, tanto 35/40 milioni li incassiamo anche la prossima estate. Se invece il ragazzo pensa ad altro è giusto lasciarlo partire ovviamente se c’è qualcuno disposto a pagare la cifra richiesta della Fiorentina.

“Ecco chi vedrei bene sulla panchina della Fiorentina”

Ha poi commentato le voci sul nuovo allenatore: “So che non infiliamo l’animo e la fantasia dei tifosi, so che il nome non ha fascino, ma se mandassimo via Vanoli, e credo che sia la miglior soluzione, punterei tutto su Grosso. Mi sembra un profilo molto sottostimato quello del tecnico del Sassuolo: la sua squadra quest’anno ha fatto molto bene, sia dal punto di vista dei risultati che del gioco espresso in campo. Sara è uno che prima o poi a Firenze arriverà però non mi sembra ora il suo momento”.

"In estate capiremo di che pasta è fatto Paratici"

Ha poi concluso: "In estate capiremo se Paratici farà una scelta piena di responsabilità, Grosso, oppure se ricadrà su Sarri, che sarebbe una scelta di convenienza o comunque auto protettiva: in quel caso se le cose poi dovessero andar male sarebbe tutta colpa di Maurizio “.