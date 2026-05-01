Di Natale: "Grosso si meriterebbe una chance importante. Sarebbe intrigante vederlo a Firenze"

L'ex attaccante dell'Udinese Antonio Di Natale ha parlato a La Gazzetta dello Sport di vari temi, tra cui anche le possibili panchine future in Serie A.

Le parole di Di Natale

“Chi si meriterebbe una chance importante per me è Grosso. Di Fabio si parla poco perché non è mediatico, ma col Sassuolo ha realizzato un capolavoro”.

Intrigo viola

“Sarebbe intrigante vederlo in una piazza calda come Firenze. De Rossi è salito in corsa e ha fatto svoltare il Genoa: mi auguro resti a Marassi. L'Udinese ha dato noia a diverse big quest'anno”.