Orsi: "Sulla panchina dell'Italia vorrei uno tra Grosso, Italiano e Palladino. Sarri? Difficile che Lotito lo mandi via"

L'ex portiere Fernando Orsi ha parlato a Televomero del possibile futuro ct della Nazionale, includendo anche un nome che circola in orbita Fiorentina: “Non chiamerei un big come Conte, Allegri o Ranieri, piuttosto un allenatore in rampa di lancio che sappia valorizzare i giovani. Qualcuno che ci abbia già lavorato come Grosso, oppure Italiano o Palladino. Inoltre mi chiedo: uno come Conte o Allegri vorrebbe davvero rischiare la quarta non qualificazione al Mondiale?”.

“Difficile che Lotito mandi via Sarri"

Poi ha aggiunto: “Sarri ha due anni di contratto con la Lazio e, anche se ci sono state delle frizioni e molti lo vedono partente, secondo me sarà difficile che Lotito mandi via un allenatore con ancora due anni di contratto”.