Chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina? Una domanda destinata a tenere banco per le prossime settimane, nella speranza che il futuro della panchina viola venga deciso rapidamente a campionato concluso. In caso di mancata conferma di Vanoli, le opzioni sono delle più disparate: dal “giovane” Grosso agli esperti Iraola e Mourinho, fino al sogno Sarri.

L'opinione di Basile

Sul tema ha detto la sua il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “Il prossimo allenatore deve rappresentare un'opportunità per la Fiorentina, non viceversa. Se non cambiamo questa linea non torneremo mai dove ci compete”.