Non sarà Paratici il post Massara a Roma ma i giallorossi si avvicinano al match con la Fiorentina con il Ds traballante

E' destinata a durare appena una stagione il rapporto tra Frederic Massara e la Roma, con il Ds che è in uscita a causa anche dei rapporti complicati con Gasperini. Lo conferma anche Fabrizio Romano, che ipotizza alcuni nomi per la sostituzione: D'Amico, Sogliano, Manna e Nani, non dunque Fabio Paratici che ancora la sua avventura con la Fiorentina la deve iniziare in pratica.

Il clima dirigenziale in casa Roma è dunque piuttosto teso in vista della gara di lunedì con la Fiorentina. Ranieri ha già tolto il disturbo e presto toccherà anche al Ds.