Questa volta la Fiorentina sceglie la strada della chiarezza con Kean. Ma Paratici riflette sul suo futuro

Questa volta è direttamente la Fiorentina a rendere chiara la situazione di Kean e a comunicarne l'assenza. Il giocatore viola non sarà a Firenze da oggi fino al 4 maggio per un permesso accordato con la società viola per motivi familiari. L'assenza è legata a un lieto evento: Kean diventerà padre per la seconda volta.

Quanti permessi

La Fiorentina ha quindi consentito alla punta della Nazionale di raggiungere la compagna per il parto. Questa volta si è scelto la chiarezza che era mancata le volte precedenti. Ma non è la prima volta per Kean e i permessi familiari. Nella scorsa stagione abbandonò il ritiro di Cagliari e, al termine dell’anno, per un permesso non rinviabile. E poi quest'anno ha fatto rumore anche la recente assenza in tribuna contro il Sassuolo, con la motivazione della doppia seduta di terapie da sostenere al Viola Park che non aveva convinto tutti.

Il suo futuro

E così lunedì contro la Roma Kean salterà la sesta gara consecutiva. Ennesima prova che pesa sul bilancio di una stagione difficile per lui, condizionata dai problemi alla tibia e da un rendimento molto lontano rispetto alla scorsa stagione. Adesso Paratici è obbligato a valutare il possibile futuro di Kean, anche a fronte di una clausola da 62 milioni di euro esercitabile nelle prime due settimane di luglio. Ad oggi difficile che qualcuno la sfrutti. Resta da capire quali saranno le reali intenzioni di Kean e se qualche club estero ci metterà gli occhi sopra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.