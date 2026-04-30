Bucciantini: "Giusto dare riposo a Kean, serve quando è al top. E questo lo separa da essere un campione"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana partendo dalla situazione di Moise Kean: “Già l'anno scorso si era assentato, ma era francamente giustificato visto il grande problema. E io trovo che concedergli dei giorni di pausa sia giusto anche in questo caso. Deve recuperare”.

“Kean non è un leader. E non è un campione, ecco cosa gli manca”

“Non è un leader di questa Fiorentina e, quando non può giocare, sai di non poter fare affidamento su di lui o che sarà sempre presente. Kean serve quando è sano e in forma al 100%, servono i suoi gol. Sicuramente è un attaccante forte, quando le condizioni ideali per il suo rendimento si allineano tutte. Ed è successo poche volte. Kean un campione? No, questo lo separa dall'esserlo”.

“Nessun miracolo sulla salvezza”

Sulla salvezza della Fiorentina: “Ripeto, non dobbiamo pensare di aver fatto miracoli. Vanoli è stato bravo durante la stagione nel ritrovare carattere, gioco e mentalità. Però la Fiorentina non ha fatto miracoli. Ed è stata aiutata anche dal livello di questa Serie A, che è molto basso”.