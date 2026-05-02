De Rossi ritrova il suo 'trattore' mancino proprio al Franchi. Anche il tecnico del Genoa al test Paratici

E' toccato prima a Fabio Grosso e poi sarà la volta di Daniele De Rossi: due delle ultime tre stagionali al Franchi metteranno la Fiorentina di fronte a due potenziali candidati alla panchina viola del futuro. Detto delle pole position di Grosso, tra una settimana toccherà appunto al tecnico rossoblù.

Entrambi si esprimeranno sotto diretta osservazione del Dg Paratici dunque, che poi a salvezza raggiunta dovrà prendere la sua decisione definitiva. Per il match del Franchi tra l'altro, De Rossi recupererà Norton-Cuffy, vero valore aggiunto della stagione genoana. Una notizia non buona per Dodo che se lo troverà di fronte.