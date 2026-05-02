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Il dietrofront di Adli che punta il Mondiale: "Sono pronto a giocare per l'Algeria"

Redazione /
Adli Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Ha un passato anche nell'U20 francese Yacine Adli, ex ottimo protagonista della passata stagione viola. Quest'anno impegnato con l'Al-Shabab in Arabia ma a fine stagione per lui potrebbero aprirsi clamorosamente le porte del Mondiale, da giocare però con l'Algeria. Le sue origini infatti potrebbero essere sfruttate per il cambio nazionalità:

“Riconosco di aver scelto male le parole, ma non sono arrogante. Quando parlavo di alto livello, mi riferivo al percorso fatto nelle giovanili della Francia e all’ambizione di giocare in Europa. Ci siamo sentiti, lui conosce il mio valore e io il suo stile. Indossare la maglia dell’Algeria sarebbe la cosa più bella per me. Sono pronto, se lo staff riterrà che posso dare un contributo”.

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