Il dietrofront di Adli che punta il Mondiale: "Sono pronto a giocare per l'Algeria"

Ha un passato anche nell'U20 francese Yacine Adli, ex ottimo protagonista della passata stagione viola. Quest'anno impegnato con l'Al-Shabab in Arabia ma a fine stagione per lui potrebbero aprirsi clamorosamente le porte del Mondiale, da giocare però con l'Algeria. Le sue origini infatti potrebbero essere sfruttate per il cambio nazionalità:

“Riconosco di aver scelto male le parole, ma non sono arrogante. Quando parlavo di alto livello, mi riferivo al percorso fatto nelle giovanili della Francia e all’ambizione di giocare in Europa. Ci siamo sentiti, lui conosce il mio valore e io il suo stile. Indossare la maglia dell’Algeria sarebbe la cosa più bella per me. Sono pronto, se lo staff riterrà che posso dare un contributo”.