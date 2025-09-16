Spunta il retroscena sull'addio di Adli dalla Fiorentina: la richiesta del francese che ha chiuso definitivamente i rapporti tra le parti

Yacine Adli ha trovato la sua nuova squadra solo dopo la chiusura del mercato italiano, col regista francese che è stato venduto all'Al-Shabab. Intanto però spunta un retroscena sul suo addio alla Fiorentina, che non lo ha riscattato dal Milan alla fine del suo prestito.

Infatti, secondo quanto scrive Matteo Moretto, sarebbe stato lo stesso Adli a chiedere alla Fiorentina di non riscattarlo, in quanto avrebbe voluto giocarsi le sue chance al Milan. Piano che però non ha funzionato, col francese che dovrà ripartire dell'Arabia Saudita: in estate lo avevano cercato anche Sassuolo e Torino, senza successo.