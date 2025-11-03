Perde quota l'idea Galloppa ad interim, la Fiorentina vuole subito Vanoli. E con lui come ds...

Secondo quanto riporta Lady Radio, starebbe perdendo quota la pista che porta a una soluzione che vede Galloppa ad interim sulla panchina della Fiorentina. La società viola starebbe provando a forzare la mano per prendere subito Paolo Vanoli.

Vanoli e Petrachi

L'ex allenatore del Torino è il prescelto per sostituire Pioli, che ancora sta trattando l'addio con la società viola. Nessun allenatore temporaneo, con la Fiorentina che starebbe pensando a Gianluca Petrachi come nuovo ds.

Il quadro

Da capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore, ma questo è il quadro che si potrebbe delineare per il futuro viola.