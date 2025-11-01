CLAMOROSO: la Fiorentina interrompe il rapporto con Pradè. L'era del ds romano si chiude qui. Commisso: "Gli auguro il meglio"
Un fulmine a ciel sereno, per cercare di placare forse l'ira incendiaria di Firenze, e una notizia clamorosa che arriva dal Viola Park. Con un comunicato improvviso la Fiorentina ha annunciato di aver interrotto il rapporto con Daniele Pradè, a partire da oggi.
Pradè-Fiorentina: è addio
“ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè”.
Il saluto della Fiorentina
"La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.
"A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.