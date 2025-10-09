Adli è già la star dell'Al Shabab, ma la stagione del club saudita stenta a decollare

Uno dei giocatori che la scorsa estate ha lasciato Firenze e la Fiorentina, lasciando di fatto scoperto il centrocampo, è Yacine Adli. Nonostante il francoalgerino abbia disputato una buona stagione in viola, condita da 28 presenze e 5 reti tra campionato e Conference League, la dirigenza gigliata ha deciso di non avvalersi dell’opzione di riscatto presente all’interno dell’accordo con il Milan, club proprietario del suo cartellino. Per questo motivo a giugno il giocatore è dovuto rientrare a Milanello, restando però fuori dal progetti di Max Allegri. Da qui la decisione di lasciare l’Italia per cercare fortuna in Arabia Saudita.

La salvezza dell'ex viola si chiama Al Shabab

Come sottolineato da Tuttomercatoweb, nonostante la situazione fosse chiara ormai da mesi, Adli ha sperato fino all’ultimo di guadagnarsi un posto nel nuovo Milan guidato da Allegri, ma la realtà è andata in una direzione diversa. All'inizio, il centrocampista franco-algerino era stato persino aggregato alla squadra Milan Futuro, impegnata in Serie D. Alla fine, il 10 settembre, con la sessione di mercato italiano già chiusa, ha deciso di lasciare l'Italia per unirsi all'Al Shabab, uno dei club più importanti e famosi del nuovo panorama calcistico dell'Arabia Saudita.L'Al Shabab ha acquistato Adli a titolo definitivo dal Milan per circa 7 milioni di euro più un milione di bonus: un’offerta alla quale in pochi avrebbero potuto rifiutare.

Adli è già una star, ma il club ancora non convince

Dal suo arrivo in terra saudita l’ex viola è stato immediatamente schierato: appena due giorni dall’ufficializzazione del suo trasferimento, ha debuttato da titolare nella vittoria casalinga contro l'Al Hazem. Fino ad ora, pur non avendo ancora segnato o fornito assist decisivi, ha preso parte a tutte le partite della sua nuova squadra collezionando 5 presenze ed un assist tra campionato e coppe varie. Dopo solo 4 giornate di campionato però, con appena 4 punti, l'Al Shabab staziona al dodicesimo posto a 5 lunghezze dalla zona Champions: riuscirà l'ex viola a riportare il club nei piani alti della classifica?