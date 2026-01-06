Al podcast di Aura Sport ha parlato il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, intervenendo anche sul tema Fiorentina e sulla vittoria contro la Cremonese.

Le sue parole sulla Fiorentina

“Il gol di Kean è un segnale, quando vinci in quel modo sono segnali. A parte che Nicola gode della mia stima più totale, ha fatto un grande girone di andata. Ma la cosa che mi infastidisce è che non puoi giocare sempre per lo 0-0. La Cremonese oggi si può divertire. La Fiorentina non ha fatto niente di che. Per come è arrivata la vittoria, per come si è riunito il Franchi, per come ha festeggiato il gruppo, vuol dire che è cambiato qualcosa anche all'interno".

Su Paratici e Pradè

"Poi ora arriva Paratici che ne capisce di calcio, ne cambia 5 o 6 e con la classifica la Fiorentina si sistema. Cambia la gestione della settimana. Un conto è farla gestire a Paratici, un conto è farla gestire a Goretti. Ho parlato con Pradè e gli ho detto: ”Tu sei stato un cretino ad aver affidato la parte tecnica a Goretti". La sua risposta non ve la dico. Questa è stata la sua grandissima colpa".