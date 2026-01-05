Suma: "Sono devastato da Solomon, occhio alla Fiorentina"

Mauro Suma, giornalista e telecronista nonché voce storica di Milan Channel, ha commentato la sfida in avvicinamento tra i rossoneri e la Fiorentina, in programma domenica 11, sul proprio canale YouTube.

Il commento

“Per una squadra che non ha una rosa profondissima come il Milan, dover giocare due partite ravvicinate come capiterà tra l'8 e l'11 gennaio, contro Genoa e Fiorentina, sarà un problema. Occhio alla Fiorentina, sono già devastato da Solomon, quindi figuratevi come vivo io".