Sorpresa Goretti: In arrivo il suo prolungamento con la Fiorentina

Non solo allenatore (è atteso l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Fabio Grosso), altre novità per la Fiorentina potrebbero arrivare sotto il profilo dirigenziale.

Prolungamento

Secondo quanto riportato da TMW, Roberto Goretti, il braccio destro sul mercato di Fabio Paratici, potrebbe presto firmare il prolungamento del proprio contratto.

2029

Goretti in questo momento ha un contratto in essere con il club viola valido fino al 2027 e le parti stanno lavorando per estendere l'accordo fino al giugno del 2029.