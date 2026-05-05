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I primi due nomi sul taccuino di Goretti e Paratici per il mercato della Fiorentina in Portogallo

Redazione /
Geovany Quenda
Geovany Quenda

Come riporta Lady Radio, sono due i nomi di giocatori che giocano in Portogallo che sarebbero sul taccuino di Paratici e Goretti. Nelle scorse ore l'aiuto direttore sportivo della Fiorentina è stato avvistato in partenza per Oporto. 

Un trequartista già noto

Il primo nome, già noto per essere seguito dalla Fiorentina, è quello di Gustavo Sá, trequartista classe 2004 del Famalicão. La sua valutazione si aggira intorno ai 18-20 milioni

Talento cristallino

L'altro nome sul taccuino dei dirigenti viola è quello del classe 2007 Geovany Quenda, di proprietà dello Sporting Lisbona. Ala destra che è già molto conosciuta sia in patria che all'estero per il suo talento. Il suo valore si aggira già intorno ai 40 milioni di euro.  

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