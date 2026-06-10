Un esubero già sistemato? In Francia c'è un club fortemente interessato a Matias Moreno

Non solo il mercato in entrata: quello che attende Fabio Paratici sarà un lavoro impegnativo anche in uscita, con tanti calciatori che rientreranno alla Fiorentina con l'esigenza di essere sistemati altrove. Tra questi Matias Moreno, che tornerà dal prestito al Levante e difficilmente rientrerà nel progetto tecnico di Fabio Grosso.

L'interesse di un club francese

Secondo quanto riportano alcuni media sudamericani, su Moreno ci sarebbe l'interesse dello Strasburgo. Il club francese, protagonista nell'ultima Conference League, avrebbe aperto i contatti con la Fiorentina che ovviamente sarebbe ben disposta a intavolare la trattativa.