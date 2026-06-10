Le strade del Parma e del suo capitano potrebbero separarsi: la Fiorentina monitora la situazione

Le strade di Enrico Delprato e del Parma potrebbero separarsi. Secondo quanto riporta TMW, tra il capitano ducale e il club crociato c'è una distanza non indifferente in termini di stipendio e così il rinnovo del contratto è diventato una questione tutt'altro che scontata.

La Fiorentina monitora

Delprato, che al momento guadagna 600mila euro, vorrebbe arrivare a un milione e al momento il Parma non sembra disposto ad accontentarlo. Per adesso non ci sono offerte ufficiali da altri club, ma la Fiorentina (insieme al Bologna) sta monitorando la situazione rendendosi pronta a cogliere l'occasione qualora il difensore finisse realmente sul mercato.