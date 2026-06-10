Un difensore di proprietà del Genoa che il Frosinone vorrebbe tenere per la Serie A... ma che piace molto anche alla Fiorentina
Uno dei reparti su cui Paratici dovrà intervenire in maniera più massiccia è sicuramente la difesa. Da valutare innanzitutto gli attuali componenti ossia Comuzzo, Ranieri e Pongracic, ma sarà inoltre opportuno regalare a Grosso almeno un profilo importante per rinforzare una retroguardia che in questa stagione ha vacillato decisamente troppo.
Un giovane talento
Paratici, però, sta lavorando anche in prospettiva e in tal senso è emerso nelle ultime ore il nome di un giovane talento italiano: Gabriele Calvani. Centrale classe 2004 di proprietà del Genoa, ha giocato in Serie B con il Frosinone che vorrebbe riconfermarlo in Serie A, ma su di lui - come riporta tuttofrosinone.com - c'è un forte interesse proprio da parte della Fiorentina.
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