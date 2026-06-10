La formula e il costo, le condizioni che rendono accessibile l'affare con la Juventus

La Fiorentina sta lavorando da giorni su Joao Mario, reduce dal prestito al Bologna ma di proprietà della Juventus.

Formula e costi

Un affare questo che si può concludere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il suo cartellino viene valutato intorno agli otto milioni di euro, un costo che lo rende accessibile per la Fiorentina.

Grande cambiamento a destra

Quello del portoghese è un profilo che piace anche perché a destra la formazione viola si prepara a perdere Fortini e Dodô che hanno entrambi il contratto in scadenza nel giugno 2027.