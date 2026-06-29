Ludi: "Comuzzo è un ottimo giocatore, ma non è nei pensieri del Como. Liberali? Talento interessante"
Pietro Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Anche il DS del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato dalla cerimonia di apertura del calciomercato: le parole raccolte da TMW riportano i suoi commenti su un giocatore della Fiorentina, e su di un obiettivo viola.
Su Comuzzo
“Pietro Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni importanti in Serie A, ma ad oggi non è un nostro pensiero”, dichiara il DS comasco.
Su Liberali
Poi, su Liberali: “Un ottimo talento e un prospetto interessante”. Nessuna smentita, dunque.
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