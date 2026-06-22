L'apertura a sorpresa della Fiorentina al Torino per Comuzzo. Una contrapposizione alle parole di Paratici

Il Torino non molla il centrale difensivo della Fiorentina, Pietro Comuzzo.

Apertura a sorpresa

E la sorpresa è che, almeno stando a quanto riportato da La Stampa, la Fiorentina questa volta ha aperto alla cessione in prestito. I granata vorrebbero garantito un diritto di riscatto sul giocatore.

Le parole di Paratici

Indiscrezioni queste che in un certo senso stridono con quanto detto dal diesse viola, Fabio Paratici, appena la settimana scorsa; infatti nel corso dell'ultima conferenza stampa, Paratici ha parlato in questi termini del giocatore: "Comuzzo è molto importante per la Fiorentina, perché è italiano, giovane e viene dal settore giovanile viola e dobbiamo avere cura di lui. Ovvero fargli fare il miglior percorso possibile”.

E il miglior percorso possibile prevede un prestito al Torino?