Dalla presentazione del suo libro autobiografico ‘Una vita da dieci’, Giancarlo Antognoni ha parlato anche di Liberali e Koleosho, due obiettivi della Fiorentina già in orbita della Nazionale Under (e non solo).

Su Liberali e Koleosho

"Liberali? Giocatore tecnico, un vero dieci, ha fatto molto bene a Catanzaro: Aquilani lo ha valorizzato, lui è molto valido, poi questi giocatori starebbero bene da tutte le parti, che sia a Firenze o meno. Koleosho è interessante, lo conosco dall'Under 21, anche Baldini ci ha sempre puntato”.

Sui fantasisti

“I numeri dieci non si sono estinti, è la metodologia del calcio che è cambiata. Inn un calcio più fisico i fantasisti soffrono molto e spesso si sceglie la quantità sulla qualità. Nove africane si sono qualificate ai Mondiali, vuol dire che le qualità fisiche spesso prevalgono sulle qualità tecniche. Vedo la Francia favorita, poi Spagna, Argentina e Brasile".