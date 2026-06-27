Lunedì 29 giugno la presentazione dell'autobiografia di Giancarlo Antognoni, tra curiosità e aneddoti viola

Lunedì 29 giugno, alle ore 18 e 30, alla libreria Giunti Odeon di Piazza Strozzi a Firenze, andrà in scena la presentazione del libro "Una vita da dieci: la mia storia tra la Viola e l'Azzurro", l'autobiografia di Giancarlo Antognoni, scritta assieme a Luca Calamai.

Tra ricordi e memoria

Sarà un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono cresciuti col mito dell'Unico 10 viola e che ne hanno apprezzato le doti calcistiche con la maglia della Fiorentina. Sarà anche l'occasione per scoprire il percorso umano e sportivo della bandiera viola, che ripercorrerà, attraverso il suo libro, la sua vita privata e sportiva, sempre nel nome di Firenze e della Fiorentina.

Numerosi gli ospiti

Sono inoltre attesi numerosi ospiti a sorpresa, in un clima che si preannuncia di festa, tra il ricordo di aneddoti, scherzi e momenti indimenticabili della storia viola, sempre con Giancarlo Antognoni protagonista.