Cecchi: "Come si fa a criticare Antognoni? Lui stava per morire in campo per la Fiorentina. Se ne freghi dei Commisso"

Il giornalista de La Nazione e tifoso della Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della querelle Antognoni e la sua possibile assenza per il centenario viola.

Su Antognoni

“Chi non ha vissuto Antognoni non può capire. Sui social ho letto tante critiche. Ma come si fa a criticare uno come Antognoni? Al massimo se non si è d'accordo si sta zitti. Non me ne frega se ha torto o ragione. Lui è stato la Fiorentina. Stava per morire in campo per la maglia viola, ma per davvero”.

Sulla festa

“Lui è uno che ha detto no a Roma, Juventus per vestire per sempre la maglia della Fiorentina. E' lui il nostro per sempre. Tutto passa, ma lui no. Se ne deve fregare della proprietà. Questa festa è la sua, molto più dei Commisso, dei Della Valle”.