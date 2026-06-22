Antognoni riapre la porta: "La mia presenza al centenario? Il mio è un nì, ma tocca alla società. Grosso in viola..."

La bandiera (ed ex dirigente) della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, si trova quest'oggi a presenziare ad un evento organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, dove è tornato a parlare di alcune vicende viola.

"Dipende anche dalla società"

A cominciare ovviamente dalla sua presenza (o meno) al centenario viola :"C'è ancora tempo e vediamo. E' una festa importante, le proprietà vanno e vengono, mentre i tifosi restano sempre. Però per quello che ho dovuto subire il mio è un 'ni'…più vicino al no che al sì. Mi dispiacerebbe per i tifosi se non dovessi esserci ma è un fatto che non dipende soltanto da me, ma anche dalla società".

“Grosso bravo tecnico…”

Su Grosso: "Allenatore bravo che serviva alla Fiorentina che deve rilanciarsi dopo una stagione negativa come l'ultima. Grosso ha dimostrato di essere un tecnico bravo, che punta su un gioco offensivo. Il tifoso viola ora ha bisogno di vedere in campo una bella squadra che gioca bene".