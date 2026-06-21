Antognoni: "La mia assenza al centenario della Fiorentina? Decisione presa 5 anni fa. Finché rimane questa proprietà..."

La chiacchieratissima bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni è tornata ha parlare della sua assenza alla festa per il centenario del club viola, incalzato da La Stampa.

Le parole di Antognoni

“Non è una decisione presa oggi. L’avevo già maturata cinque anni fa, quando sono andato via. Mi ero detto che non sarei tornato finché fosse rimasta la stessa proprietà. La proprietà è la stessa e quindi la mia posizione non cambia”.

Sulla reazione dei tifosi

"Qualche tifoso può rimanerci male? Qualcuno sicuramente sì, e mi spiace. Però spero capiscano anche il mio stato d’animo. Il mio legame con la Fiorentina non cambierà".